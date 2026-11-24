21Vianet Group A hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 439,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 360,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Verlust von 0,243 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,94 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at