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20.08.2026 06:31:29
21Vianet Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
21Vianet Group A hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei 21Vianet Group A ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 408,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 336,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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