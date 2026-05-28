21Vianet Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

21Vianet Group A stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

21Vianet Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat 21Vianet Group A mit einem Umsatz von insgesamt 388,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at