22.500 Mitarbeiter als Ziel: Tesla will Personal in Grünheide verdoppeln

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Eine Million Autos will Tesla jedes Jahr in Brandenburg produzieren. Damit würde der US-Elektroautobauer seinen Konkurrenten VW bezüglich der Produktivität in den Schatten stellen. Um die Pläne zu verwirklichen, braucht die Fabrik nicht nur mehr Beschäftigte, sondern auch mehr Platz.