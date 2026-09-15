Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
15.09.2026 19:37:00
22 Prominent Investors Hold Netflix Stock, With 14 Increasing Their Stakes Recently -- Including Bill Ackman's Pershing Square. Should You Follow Their Example?
Most Netflix (NASDAQ: NFLX) shares are held by exchange-traded funds and other financial institutions. The Vanguard Total Stock Market Index ETF (NYSEMKT: VTI) alone owns 3.2% of Netflix stock. That's par for the course, since Netflix is among the top 50 stocks on Wall Street by market cap.
But Netflix's popularity goes far beyond the funds required to hold it. Many billionaires and hedge funds that define their own stock-picking models are buying Netflix right now. Data from GuruFocus shows 22 of these funds owning Netflix stock in current ownership filings, and 14 of them increased their stakes recently.
For instance, Bill Ackman's Pershing Square Capital Management has focused on just 14 stocks -- and Netflix made the list. After closing Pershing Square's Netflix position in June 2022, Ackman rebuilt the position in Q2 of 2026.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pershing Square Holdings
Analysen zu Netflix Inc.
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|42,80
|-1,38%
|Netflix Inc.
|67,42
|-0,01%
|Pershing Square Holdings
|43,80
|-0,45%