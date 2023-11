225 neue Mobilfunk-Masten und 5G: Fortschritte beim Netzausbau an Schienenstrecken

Vodafone errichtet seit Anfang des Jahres mehr als 225 neue Mobilfunk-Stationen an BahnstreckenNetze in ICE-Tunneln und an mehr als 1.200 Standorten verstärkt5G+ an mehr als der Hälfte aller Bahnschienen aktiviert Auch Deutschlands Bahnhöfe profitieren vom Netzausbau – schon mehr als die Hälfte hat 5GNoch immer passiert es Bahnreisenden auf einigen Strecken, dass das Telefonat abbricht. Entweder weil der Zug durch ein Funkloch fährt oder weil es das Netz schwer hat, in den Waggon hineinzukommen. An beiden Herausforderungen wird aktuell mit Hochdruck gearbeitet: Während die Deutsche Bahn die Fensterscheiben in ICE- und IC-Wagen für Mobilfunk-Signale durchlässiger machen will, schreitet auch der Netzausbau entlang der Schienenstrecken voran. Seit Anfang 2023 stärkt Vodafone auf Fernverkehr- und Regionalstrecken gezielt das Mobilfunk-Netz. Bundesweit hat das Unternehmen in den vergangenen zehn Monaten 1.237 Bauprojekte umgesetzt. Im Zuge des Netzausbaus wurden 225 neue Mobilfunk-Masten in Schienennähe errichtet und damit viele nervige Funklöcher für Bahnreisende geschlossen. Die meisten Neubauprojekte gab es in Nordrhein-Westfalen (36), Bayern (31) und Niedersachsen (29). „225 neue Mobilfunk-Stationen – wir schließen jeden Tag ein Funkloch an Deutschlands Bahnstrecken. Durch die Neubauten und die zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen an den bestehenden Antennen konnten wir die Mobilfunk-Versorgung für Bahnreisende und Pendler spürbar verbessern“, sagt Vodafone Technik-Chefin Tanja Richter. „E-Mails versenden, mit der Familie telefonieren, Musik streamen – viele Bahnreisende nutzen unterwegs ihr Smartphone. Ein stabiles Mobilfunk-Netz ist dafür unentbehrlich.“ Bis aber tatsächlich alle Bahnstrecken stabil mit schnellem Mobilfunk versorgt sind, ist noch viel zu tun. Darauf weist auch Tanja Richter hin: „Gerade im Zug ist es bekanntlich schwierig, eine gute und zuverlässige Netzabdeckung für die Reisenden bereitzustellen.“ Netzausbau an Bahnhöfen & Strecken im Regional- wie FernverkehrVon der Schließung der Versorgungslücken profitieren Pendler auf zahlreichen Regionalstrecken sowie ICE- und IC-Fahrgäste auf wichtigen Fernverkehr-Strecken gleichermaßen. Zahlreiche weitere Ausbaumaßnahmen sorgen für hohe Bandbreiten, schnelle Reaktionszeiten und eine zuverlässige Datenübertragung. Die in diesem Jahr neu errichteten Standorte profitieren alle von LTE-Technologie, 66 Standorte profitieren zusätzlich von 5G-Technologie und mehr als 200 von 5G+ Technologie. 5G+ an mehr als 15.000 Schienenkilometer verfügbar In wichtigen Tunneln auf ICE-Strecken, in denen der Netzausbau besonders herausfordernd ist, hat Vodafone die Übertragungskapazität übergreifend um 33 Prozent erhöht. An schon mehr als 50 Prozent der Bahnstrecken – das sind mehr als 15.000 Schienenkilometer – ist 5G+ (5G Standalone) verfügbar. Und von Deutschlands 3.250 Bahnhöfen sind mehr als 1.800 von Vodafone mit 5G versorgt. Davon verfügen mehr als 600 über eine 5G-Versorgung im Innenbereich. Während Vodafone am Berliner Hauptbahnhof derzeit vor allem Baumaßnahmen zur Erhöhung der Kapazität durchführt, erhalten die Bahnhöfe in Frankfurt, Köln, Leipzig und Hamburg aktuell eine 5G-Versorgung in den Innenräumen.5G+im Vodafone-Netz ist an mehr als 50 Prozent der Bahnstrecken und damit 15.000 Schienenkilometern verfügbar.Infrastruktur-Partnerschaft: Vodafone & Deutsche Bahn Eine Infrastruktur-Partnerschaft zwischen Vodafone und der Deutschen Bahn fördert den Mobilfunk-Ausbau entlang der Bahnschienen. Ziel der Kooperation ist es, besonders stark frequentierte Zugstrecken bis 2025 mit einem lückenlosen LTE Mobilfunk-Netz mit hohen Bandbreiten zu versorgen. Davon profitieren vor allem jene Fahrgäste in den Zügen der Deutschen Bahn, die das Netz von Vodafone nutzen. Darüber hinaus aktiviert Vodafone als erster Mobilfunk-Anbieter sein 5G+-Netz bis 2025 großflächig an Deutschlands ICE-Strecken. Neben hohen Bandbreiten profitieren Bahnreisende dann erstmals auch von besonders niedrigen Reaktionszeiten. Zusätzlich treibt Vodafone auch den Mobilfunk-Ausbau entlang der Nebenstrecken voran, um hier bis 2024 eine nahezu flächendeckende Mobilfunk-Versorgung zu erreichen. Indes hat die Deutsche Bahn angekündigt, den Mobilfunk-Empfang für Fahrgäste in Fernzügen unter Einsatz von Laser-Technologie zu verbessern. Dazu werden in den kommenden Jahren 70.000 Fenster von 3.300 ICE- und IC-Wagen mit einem Laser bearbeitet, sodass die Mobilfunk-Signale direkt über die Scheiben in den Zug gelangen. Bisher waren dafür Repeater in den Zügen nötig, die das Mobilfunk-Signal verstärken und nach innen tragen. Der Beitrag 225 neue Mobilfunk-Masten und 5G: Fortschritte beim Netzausbau an Schienenstrecken erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel