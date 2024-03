22nd Century Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

22nd Century Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,660 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat 22nd Century Group im vergangenen Quartal 7,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 61,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 22nd Century Group 19,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 7,280 USD gegenüber -4,650 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 48,16 Prozent auf 32,20 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,11 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 6,882 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 80,31 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at