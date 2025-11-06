22nd Century Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

22nd Century Group hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -1707,750 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,61 Prozent auf 4,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at