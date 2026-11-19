22nd Century Group hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 247,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -4872,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 22nd Century Group einen Umsatz von 4,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at