235.000 Russen und 135.000 Ukrainer leben in Deutschland

Berlin (Reuters) - In Deutschland leben gut 235.000 Russinnen und Russen.

Sie bildeten mit 2,2 Prozent die neuntgrößte Gruppe unter der ausländischen Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Zudem lebten insgesamt 135.000 ukrainische Staatsangehörige in Deutschland, was einem Anteil von 1,3 Prozent entspreche.

Der Städte- und Gemeindebund rechnet wegen des russischen Einmarsches mit einem starken Zustrom an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nach Deutschland. Zunächst würden die Flüchtlinge die Nachbarstaaten Polen oder Rumänien erreichen. "Es ist aber davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit möglicherweise deutlich mehr als 100.000 Menschen am Ende auch in Deutschland ankommen werden", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem "Handelsblatt". Seit Donnerstag seien 350.000 Menschen allein in Polen angekommen, wie der stellvertretende Innenminister Maciej Wasik im Rundfunk sagte.

Insgesamt lebten Ende 2020 rund 10,6 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland. Das entspricht einem Anteil von 12,7 Prozent. Mit einem Anteil von 12,4 Prozent an der ausländischen Bevölkerung insgesamt bildeten Türken die größte Gruppe (1,3 Millionen), gefolgt durch syrische (787.000 oder 7,4 Prozent) und polnische (774.000, 7,3 Prozent) Staatsangehörige.