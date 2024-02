23andMe A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

23andMe A präsentierte in der am 08.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das EPS lag bei -0,580 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat 23andMe A im vergangenen Quartal 44,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 23andMe A 66,9 Millionen USD umsetzen können.

