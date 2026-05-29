23andMe a Aktie
WKN DE: A3CSVR / ISIN: US90138Q1085
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29.05.2026 04:39:05
23andMe Sued by California Over Massive 2023 Data Breach
Attorney general calls the company's security measures "lax" and says the company failed to adequately investigate warnings its systems had been compromised.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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