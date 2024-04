24 Heures Motos: BMW Motorrad Motorsport startet in Le Mans in die Titeljagd in der FIM Endurance World Championship.

Start frei für die Helden der Langstrecke: Mit den 24 Heures Motos in Le Mans (FRA) am 20./21. April beginnt für BMW Motorrad Motorsport die Saison 2024 in der FIM Endurance World Championship (FIM EWC). In der höchsten Klasse, der Formula EWC, geht wieder das BMW Motorrad World Endurance Team mit der #37 BMW M 1000 RR auf die Jagd nach Gesamtsiegen und dem Weltmeistertitel. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel