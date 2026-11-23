EISENACH (dpa-AFX) - Bei Opel (Stellantis) in Eisenach stehen wegen eines Warnstreiks heute die Bänder still. Der 24-Stunden-Ausstand sei gut angelaufen, abgesehen von etwa zehn Mitarbeitern mit Notdienstvereinbarungen und aus der Personalabteilung sei das Werk leer, sagte der erste Bevollmächtigte der IG Metall Eisenach, Toni Bernheiden. "Die Produktion steht komplett." Am Streiklokal hätten sich am Morgen rund 250 Mitarbeiter aus der Frühschicht eingefunden.

Es ist laut IG Metall das erste Mal, dass beim Autobauer in Eisenach einen ganzen Tag lang gestreikt wird. Früher habe es solche Aktionen nur über wenige Stunden gegeben. Auch bei Bosch und Benteler in Eisenach hat die Gewerkschaft zu Ausständen aufgerufen.

Die IG Metall will mit einer Welle ganztägiger Warnstreiks den Druck im aktuellen Tarifkonflikt erhöhen. Am Mittwoch soll in Mannheim erneut verhandelt werden. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten./dhu/DP/zb