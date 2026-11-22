Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
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22.11.2026 14:02:38
24-Stunden-Warnstreik im Opel-Werk Eisenach
EISENACH (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall für Montag einen 24-Stunden-Warnstreik am Opel-Werk (Stellantis) Eisenach angekündigt. "Das bisherige Angebot reicht nicht aus und die Gegenforderungen provozieren zusätzlichen Widerstand", sagte Toni Bernheiden, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Eisenach, laut einer Mitteilung. Es handele sich um den ersten 24-Stunden-Warnstreik in der Geschichte des Opel-Werks Eisenachs.
Der IG-Metall-Bezirk Mitte will die ganztägigen Warnstreiks in der kommenden Woche fortsetzen. So soll es am Montag auch Arbeitsniederlegungen bei Opel in Rüsselsheim geben. Auch bei Ford (Ford Motor) in Saarlouis soll dann die Arbeit ruhen.
Zum Auftakt am Freitag hatten rund 16.200 Beschäftigte in 13 Betrieben in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ganztägig gestreikt, wie ein Sprecher berichtete. Zu den bestreikten Betrieben gehörten unter anderem Daimler Truck in Kassel, Bosch und Schaeffler im Saarland sowie verschiedene Autozulieferer im Raum Trier und Koblenz. Parallel dazu hätten noch 34 weitere temporäre Protestaktionen stattgefunden. Im separat verhandelten Tarifgebiet Thüringen gab es am Freitag keine Ganztags-Warnstreiks./htz/DP/zb
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