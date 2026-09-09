09.09.2026 07:59:39

240.000 Besucher erlebten KI und Roboter auf der IFA

BERLIN (dpa-AFX) - Die Elektronikausstellung IFA in Berlin ist in fünf Tagen von etwa 240.000 Besuchern aus 155 Ländern besucht worden. Mehr als 2.000 Aussteller präsentierten ihre Produkte, wie die Veranstalter nach dem letzten Tag der Messe (Dienstag) mitteilten. In fast allen Bereichen habe man Künstliche Intelligenz und Robotik gesehen, hieß es. 47 Pressekonferenzen und mehr als 5.200 Journalisten vor Ort hätten eine führende Rolle der IFA für Premieren und Reichweite bestätigt. Die Ausstellung versuchte seit einigen Jahren, verstärkt auch jüngere Menschen anzusprechen, etwa durch Lifestyle-Angebote, Internetstars sowie Wellness- und Beauty-Elektronik. Präsentiert wurden auch Haushaltsgeräte wie Spülmaschinen mit Kameras, Pizzaöfen mit Software-Updates und diverse Roboter./rab/DP/zb

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