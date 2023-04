24h Le Mans: BMW Motorrad World Endurance Team startet mit der neuen BMW M 1000 RR in die FIM EWC 2023.

Die Bühne ist bereitet für die FIM Endurance World Championship (FIM EWC): Am kommenden Wochenende (13. bis 16. April) startet das BMW Motorrad World Endurance Team mit der neuen #37 BMW M 1000 RR in die Saison 2023. Den Auftakt bilden auch in diesem die 24 Stunden von Le Mans (FRA).