Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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14.06.2026 20:43:55

24h Le Mans: Was für ein Rennen! BMW M Team WRT feiert erstes Gesamtpodium für BMW M Motorsport seit 1999.

+++ #20 Shell BMW M Hybrid V8 mit Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde beendet spannendes Rennen auf Platz zwei +++ 10,9 Sekunden fehlen zum historischen Sieg: BMW M Team WRT fährt erstes Le-Mans-Gesamtpodium für BMW M Motorsport seit 1999 ein +++ Andreas Roos: „Wir haben über Jahre darauf hingearbeitet, in Le Mans wieder erfolgreich zu sein.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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