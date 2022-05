24h Nürburgring: Augusto Farfus fährt im ROWE Racing BMW M4 GT3 im Top-Qualifying in die erste Startreihe.

Nach der Poleposition im vergangenen Jahr mit dem BMW M6 GT3 hat ROWE Racing auch bei der Premiere des BMW M4 GT3 den Sprung in die erste Startreihe bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring (GER) geschafft. Augusto Farfus (BRA) fuhr in 8:10,640 Minuten die zweitschnellste Zeit. Dan Harper (GBR) erreichte im #72 BMW M4 GT3 für das BMW Junior Team den sechsten Rang – direkt vor Christian Krognes (NOR) vom Team Walkenhorst Motorsport auf Position sieben.