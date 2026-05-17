Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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17.05.2026 21:26:04
24h Nürburgring: Große BMW M3 Touring 24H Show vor Rekordkulisse in der „Grünen Hölle“.
+++ BMW M3 Touring 24H beendet 24 Stunden auf dem Nürburgring auf dem sensationellen fünften Gesamtrang und gewinnt die SPX-Klasse. +++ #99 BMW M4 GT3 EVO von ROWE Racing verpasst nach frühem Dreher als Vierter das Podium knapp. +++ Titelverteidiger mit der Startnummer 1 scheiden aus – Top-Ten-Resultat für den #77 BMW M4 GT3 EVO von Schubert Motorsport. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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