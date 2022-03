24h Nürburgring: Starkes Aufgebot an BMW M Motorsport Werksfahrern und sieben BMW M4 GT3 beim berühmten Eifelklassiker.

50 Jahre BMW M und die 50. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring: Der Langstreckenklassiker in der Eifel steht in diesem Jahr im Zeichen besonderer Jubiläen. Gleichzeitig wird es der erste Auftritt des neuen BMW M4 GT3 beim Saisonhighlight auf der Nordschleife. Dabei geht im Kampf um den Gesamtsieg ein starkes Aufgebot von BMW M Motorsport Werksfahren an den Start.