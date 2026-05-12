Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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12.05.2026 12:19:23
24h Nürburgring: Titelverteidigung, BMW M3 Touring 24H und zahlreiche Aktionen für Fans und Gäste - volles Programm für BMW M Motorsport in der „Grünen Hölle“.
+++ BMW M Motorsport schickt drei BMW M4 GT3 EVO ins Rennen um die Titelverteidigung bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring +++ BMW M3 Touring 24H als Fanliebling mit neuem Design am Start +++ Großes Rahmenprogramm mit BMW M Hospitality, BMW M Corso vor Ort sowie Public Viewing in der BMW Welt in München +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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