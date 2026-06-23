Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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23.06.2026 12:20:03
24h Spa-Francorchamps: Starkes Aufgebot für den Kampf um den 26. Gesamtsieg.
+++ Acht BMW M4 GT3 EVO bereit für die Herausforderung Ardennen-Achterbahn. +++ ROWE Racing und Team WRT treten mit insgesamt zwölf BMW M Werksfahrern im Pro Cup und im Gold Cup an. +++ Podien bei den 24h-Rennen in Daytona, auf dem Nürburgring und in Le Mans geben zusätzlichen Rückenwind. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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