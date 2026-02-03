Tick Trading Software Aktiengesellschaft Aktie
WKN DE: A35JS9 / ISIN: DE000A35JS99
|
03.02.2026 22:35:42
24NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.762 Pkt - Novo Nordisk brechen ein
DOW JONES--Das Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat ein Händler von Lang & Schwarz am Dienstagabend als unspektakulär charakterisiert. Sie reagierten Infineon auf die Übernahme eines Sensorportfolios von AMS-Osram für 570 Millionen Euro nicht.
Tick Trading Software wurden nach einer Gewinnwarnung gegenüber dem Schluss in Düsseldorf 6,7 Prozent schwächer gestellt. "Die Aktie ist aber ziemlich illiquide", merkte der Händler an. Anleger hätten sich vermehrt auf Novo Nordisk eingeschossen. Der Kurs des dänischen Pharmakonzerns brach nach einem gemeldeten Umsatzrückgang um 13 Prozent ein.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.762 24.781 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2026 16:36 ET (21:36 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|40,57
|0,55%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|40,40
|1,00%
|Novo Nordisk
|40,16
|-0,14%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|40,35
|0,75%
|Tick Trading Software Aktiengesellschaft
|7,40
|-1,33%