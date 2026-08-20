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20.08.2026 06:31:29
24SevenOffice Scandinavia Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
24SevenOffice Scandinavia Registered äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,630 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat 24SevenOffice Scandinavia Registered im vergangenen Quartal 138,8 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 129,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 24SevenOffice Scandinavia Registered 60,6 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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