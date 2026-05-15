24SevenOffice Scandinavia Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

24SevenOffice Scandinavia Registered hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,46 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1334,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at