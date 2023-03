25. Jahr als „Official Car of MotoGP™“: BMW M startet mit neuem BMW M2 MotoGP™ Safety Car in die Jubiläumssaison.

Mit dem Grande Prémio de Portugal vom 24. bis 26. März in Portimão startet BMW M in eine Jubiläumssaison: In die 25. Saison als „Official Car of MotoGP™“. Die enge Partnerschaft mit MotoGP™-Rechteinhaber Dorna Sports reicht zurück bis ins Jahr 1999. Beim Auftakt in Portugal gibt auch das neue Safety Car aus dem Hause BMW M sein Debüt. Das neue BMW M2 MotoGP™ Safety Car basiert auf dem neuen BMW M2, der im Oktober seine Weltpremiere feierte.