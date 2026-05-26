Starlink Aktie

Starlink für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01

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26.05.2026 23:03:00

25.000 Dollar für ein paar Minuten: Neuer Starlink-Tarif für US-Kamikazedrohnen

25.000 US-Dollar für einige Minuten Starlink-Anbindung kassiert SpaceX neuerdings vom US-Militär. Es hat keine Alternative. Doch ein Handy-Dienst war zu teuer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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