Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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17.04.2026 10:47:11
25 Jahre Impact Investing: Schweizer Player setzte global Standards
Ein Vierteljahrhundert nach den Anfängen blickt BlueOrchard auf eine bemerkenswerte Entwicklung zurück: vom Pionier der Mikrofinanz hin zum global etablierten Impact-Investor. Verwaltungsrats-Präsident Peter Fanconi und CEO Michael Wehrle sprechen über Demut, Skalierung – und warum die grössten Chancen erst noch kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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