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BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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28.07.2026 18:00:00

25 Jahre MINI Design bei der BMW Group: Vom klassischen Mini zur neuen Ikone

+++ MINI feiert 25 Jahre Designgeschichte unter dem Dach der BMW Group +++ Neuer Film „From the Original to the Original – 25 Years of MINI Design“ ab sofort auf dem BMW Group YouTube Kanal +++ MINI Design verbindet Historie und Zukunft durch klare Formensprache und unverwechselbaren Charakter +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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