Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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23.10.2026 10:49:42
25 Prozent im Minus: Krebs-Impfstoff erfolgreich - Moderna-Aktie bricht trotzdem ein
Eine groß angelegte Patientenstudie bestätigt das hohe Potenzial personalisierter Immuntherapien gegen Hautkrebs. Trotz der überzeugenden Studienergebnisse beim Melanom gerät die Aktie von Moderna stark unter Druck.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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