25 Top-Unternehmen auf einen Schlag - wie Sie jetzt bei Munich Re, Sixt und Co Rendite einfahren können

Als Antwort auf die Frage, wie man am besten in Aktien investiert, gibt es viele Strategien und Meinungen. Aber auf welche Branchen sollten Sie sich fokussieren? Und bei welchen Unternehmen lohnt sich das Investment schon heute? Mit dem Vision 25 Index investieren Sie jetzt mittels Zertifikat in die geballte Kraft der Aktien mit Zukunft. Das Zauberwort des Vision 25 Index von DER AKTIONÄR heißt Diversifikation. Wer sein Kapital über mehrere Aktien, Länder, Branchen oder Währungen und damit auf mehrere starke Schultern verteilt, minimiert sein Risiko und fährt damit auf lange Sicht besser, als alles auf eine einzige Aktie zu setzen. Der Vision 25 Index fokussiert sich daher bewusst nicht auf eine bestimmte Branche, sondern bietet Ihnen diese breite Streuung an. Mit Werten aus 10 Branchen deckt der Index nahezu die gesamte Bandbreite der an der Börse notierten Sektoren ab. Sei es Medizin, Industrie, Tech oder Finanzen – die Redaktion von DER AKTIONÄR hat für Sie die richtige Mischung zusammengestellt. Sie können daher schon heute auf morgen setzen und profitieren: mit Werten wie Varta, Sixt Munich Re und 22 anderen spannenden Aktien. Dank Index-Zertifikat (WKN DA0AB5) ist die Teilhabe am Index zudem denkbar einfach und unkompliziert. Sixt: Klassische Autovermietung trifft auf modernes Carsharing- und Fahrdienstgeschäft: Was für andere Anbieter unvereinbar schien, hat Sixt auf die Überholspur gebracht. Das Münchener Unternehmen weiß wie kein zweites, wann es in den nächsten Gang schalten muss, und schafft es damit stets, Innovationsführer zu bleiben. Zuletzt ist das mit der weltweit ersten Mobilitätsplattform Sixt One samt neuer App gelungen.Varta: Immer weniger Autos werden in Zukunft mit einem Verbrennungsmotor angetrieben sein – so viel steht fest. Die Umrüstung auf Elektromobilität ist in vollem Gange und erfordert dabei vor allem Möglichkeiten der Stromspeicherung. Mit Varta ist ein deutsches Unternehmen führend in diesem Bereich und der Batteriehersteller zeigt schon jetzt, dass er in Zukunft das gesamte Spektrum von Haushaltsbatterien bis Gigapacks abdecken kann – ein Wettbewerbsvorteil, den Varta so schnell keiner wegnehmen kann. Vision 25 Index handelnMunich Re: Wie man sich über mehrere Jahrzehnte an der Spitze halten kann, zeigt indes Munich Re. Über viele Jahre hat der deutsche Rückversicherer seine Dividende stets erhöht oder zumindest stabil gehalten – ein starkes Zeichen dafür, dass das Unternehmen bisher jede Krise meistern konnte. Dank hoher Kapitalausstattung und Wachstumsplänen in Sachen Cyberversicherungen ist der Versicherer bestens für die Zukunft gerüstet. Varta, Sixt und Munich Re sind nur 3 der 25 Werte, die der Vision 25 Index bündelt – attraktive und aussichtsreiche Werte aus zukunftsweisenden Sektoren vereinen Rendite mit Wachstumspotenzial. Breit gestreut investieren Sie damit in 25 Top-Unternehmen, die das Zeug zur Weltspitze haben. Dank der unterschiedlichen Branchen im Index ist das Investmentrisiko geringer als bei einer Investition in eine Einzelaktie. Wenn Sie 1:1 am Kursverlauf des Index teilhaben wollen, ist das Index-Zertifikat mit der WKN DA0AB5 das Mittel der Wahl. Wer dagegen etwas mutiger und risikobereiter in den Vision 25 Index investieren möchte, dem steht eine große Auswahl an Hebel-Zertifikaten zur Verfügung.Schon heute auf morgen setzen und jetzt profitieren: 25 Top-Unternehmen – 10 Branchen – 1 Index. Weitere Informationen zum Vision 25 Index von DER AKTIONÄR finden Sie hier.