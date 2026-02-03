Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
03.02.2026 10:11:56
2500 Robotertaxis: Waymo sammelt im Wettrennen mit Tesla Milliarden ein
Als einziger Anbieter lässt Waymo in den USA bereits Robotaxis ohne Fahrer auf die Straße. Doch die Konkurrenz wächst. Eine massive Finanzspritze soll den Abstand zu dieser halten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
