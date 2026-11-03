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Cisco Aktie

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03.11.2026 10:53:00

27-Jähriger soll Cisco-Code per KI sanieren

Cisco Logo an einem Gebäude

Cisco lässt einen 27-jährigen Ex-Gründer mit unbegrenzten KI-Token Legacy-Code überarbeiten. Bis Ende 2027 sollen 70 Prozent der Produkte erneuert sein.

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