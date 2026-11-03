Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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03.11.2026 10:53:00
27-Jähriger soll Cisco-Code per KI sanieren
Cisco lässt einen 27-jährigen Ex-Gründer mit unbegrenzten KI-Token Legacy-Code überarbeiten. Bis Ende 2027 sollen 70 Prozent der Produkte erneuert sein.
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Nachrichten zu Cisco Inc.
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30.10.26
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Analysen zu Cisco Inc.
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Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex seine Verluste auf. Die US-Börsen dürften den Handel unterschiedlich aufnehmen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.