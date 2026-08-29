29.08.2026 13:25:38

27 Tote bei Drohnenangriff auf Munitionslager in der Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Munitionslager sind unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Regierungsangaben mindestens 27 Menschen getötet worden. "Es gibt erhebliche Schäden an der umliegenden Infrastruktur: Wohnhäuser sowie ein Senioren- und Behindertenheim wurden beschädigt", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram./ast/DP/zb

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