Press Release

2CRSi erläutert die „Short-orientierte“ Strategie von Grizzly

Informations- und Q&A-Webinar: 19. Juni 2026 um 18:00 Uhr

Straßburg, Frankreich – 19.06.2026 – 2CRSi (ISIN: FR0013341781), Entwickler und Hersteller von leistungsstarken und energieeffizienten Servern, beabsichtigt, im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Grizzly Research LLC die Sachlage richtigzustellen und weist darauf hin, dass deren Verfasser ein finanzielles Interesse an einem Kursrückgang der Aktie des Unternehmens hat.

2CRSi nimmt Bezug auf seine Pressemitteilung vom 18. Juni 2026 betreffend die Veröffentlichung eines Dokuments von Grizzly Research LLC („Grizzly Research“).

Diese Veröffentlichung ist Teil einer aktivistischen Leerverkaufsstrategie („activist short selling“), die von ihrem Verfasser ausdrücklich verfolgt wird: Dieser beziehungsweise mit ihm verbundene Personen haben ein finanzielles Interesse an einem Rückgang des Aktienkurses des betroffenen Unternehmens.

Dieses Interesse ist inzwischen dokumentiert. Nach einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des marchés financiers (AMF) veröffentlichten Meldung über eine Netto-Leerverkaufsposition hielt „Grizzly Capital Management LP“ (unter der Marke Grizzly tätig) vor der Veröffentlichung des Berichts eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,89 % des Kapitals von 2CRSi, was etwa 200.000 Aktien entspricht. Diese Meldung ist unter folgendem Link einsehbar: https://bdif.amf-france.org/fr?societes=RS00006601_2CRSi

Eine solche Vorgehensweise beruht naturgemäß auf einer unmittelbaren Asymmetrie: Die öffentliche Verbreitung eines kritischen Berichts zielt darauf ab, eine starke Marktreaktion auszulösen, bevor das betroffene Unternehmen die Möglichkeit hatte, vollständig und dokumentiert zu reagieren.

Verständnis einer aktivistischen Leerverkaufsstrategie

Zur ordnungsgemäßen Information aller Aktionäre, insbesondere der Privatanleger, erläutert 2CRSi den Mechanismus einer solchen Vorgehensweise.

Der Initiator einer solchen Kampagne leiht sich Aktien des betroffenen Unternehmens von Aktionären oder Brokern gegen Entgelt und verkauft diese anschließend unmittelbar am Markt. Dadurch entsteht eine Short-Position, das heißt eine Verkaufsposition, die von einem Kursrückgang profitiert. Ziel ist es, die zuvor verkauften Aktien später zu einem niedrigeren Kurs zurückzukaufen und an den Verleiher zurückzugeben. Der Gewinn entspricht der Differenz zwischen dem ursprünglichen Verkaufspreis und dem Rückkaufpreis, abzüglich der für die Wertpapierleihe gezahlten Kosten.

Die Veröffentlichung eines kritischen Berichts durch Grizzly Research, der korrekte öffentliche Informationen mit aus Sicht von 2CRSi unzutreffenden oder irreführenden Behauptungen kombiniert, führte zu einem unmittelbaren Kursrückgang, der möglicherweise durch automatisierte Handelsstrategien verstärkt wurde. Dieser Kursrückgang – und nicht die Richtigkeit der Vorwürfe – bestimmt den wirtschaftlichen Vorteil, den der Verfasser anstrebt.

2CRSi weist darauf hin, dass diese Praxis als solche nicht illegal ist: Leerverkäufe sind zulässige, jedoch regulierte Marktaktivitäten. Bedeutende Netto-Leerverkaufspositionen müssen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 der Autorité des marchés financiers (AMF) gemeldet werden.

Demgegenüber ist die Verbreitung falscher oder irreführender Informationen zum Zweck der Kursbeeinflussung verboten und kann eine Marktmanipulation im Sinne von Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR) darstellen. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt 2CRSi, die Veröffentlichung von Grizzly Research der AMF zur Prüfung vorzulegen und die Unrichtigkeit der betreffenden Informationen in seiner detaillierten Stellungnahme darzulegen.

In seinen eigenen Hinweisen erklärt Grizzly Research, dass seine Berichte Meinungen und keine Tatsachenbehauptungen darstellen, und dass verbundene Personen Short-Positionen oder derivative Instrumente auf die betroffenen Wertpapiere halten können, wodurch ein finanzielles Interesse an einem Kursrückgang besteht.

2CRSi ist der Ansicht, dass dieser Interessenkonflikt ebenso wie der von Grizzly Research selbst eingeräumte Meinungscharakter der Aussagen bei der Bewertung der Vorwürfe vollständig berücksichtigt werden muss. Das Unternehmen widerspricht der in der Veröffentlichung vorgenommenen Darstellung, die auf Interpretationen, Verknüpfungen und Extrapolationen beruht, die aus Sicht von 2CRSi irreführend sind, und wird hierzu noch heute in einer detaillierten Mitteilung Stellung nehmen.

Die unmittelbaren Auswirkungen der Veröffentlichung von Grizzly Research auf den Aktienkurs dürfen nicht als Bestätigung der darin enthaltenen Schlussfolgerungen interpretiert werden: Ein durch die Veröffentlichung eines kritischen Berichts ausgelöster Kursrückgang spiegelt die Marktreaktion wider, nicht die Richtigkeit der Vorwürfe. Der Handel mit der 2CRSi-Aktie bleibt ausgesetzt, um eine vollständige, präzise und gleichmäßige Informationsversorgung aller Marktteilnehmer sicherzustellen.

Schließlich wird heute um 18:00 Uhr ein Informations-Webinar für alle Anleger und Aktionäre stattfinden, in dem das Unternehmen seine ersten Antworten präsentiert.

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Über 2CRSi

Gegründet im Jahr 2005 in Straßburg (Frankreich), entwickelt, konstruiert und produziert 2CRSi Hochleistungs-Computerserver sowie innovative Lösungen für Künstliche Intelligenz, High-Performance Computing und Datenspeicherung.

Das Unternehmen verfolgt einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Ansatz und ist auf mehreren Kontinenten tätig. Es liefert energieeffiziente technologische Lösungen für verschiedene Sektoren, darunter Technologie, Industrie, Gaming, wissenschaftliche Forschung und Rechenzentren.

2CRSi ist seit Juni 2018 am regulierten Markt Euronext Paris (ISIN-Code: FR0013341781) notiert und wurde im November 2022 auf Euronext Growth übertragen.

Weitere Informationen: https://2crsi.com/

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