2G Energy-Aktie stark - Bruch des Abwärtstrends bahnt sich an

Aktien von 2G Energy waren am Donnerstag gefragt.

Der Kurs legte via XETRA zuletzt um 8,1 Prozent auf 106,80 Euro zu. Damit bahnt sich in den Papieren des Anbieters von Blockheizkraftwerken ein Ende des im November 2021 begonnenen Korrekturtrends an. Die 50-Tage-Linie bremst aktuell aber noch den Schwung.

Tags zuvor hatte das Unternehmen über den Auftragseingang im vierten Quartal berichtet. Metzler-Analyst Guido Hoymann lobte diesen am Morgen in einer Studie. Die Strategie, beim Betrieb zumindest als Übergangstechnologie auf Erdgas zu setzen, habe sich einmal mehr als sehr erfolgreich erwiesen. Er rechnet mit weiter hoher Nachfrage, da das Thema Energeeffizienz eine immer größere Rolle spiele. Blockheizkraftwerke versprechen sinkende Energiekosten und Vermeidung von CO2-Ausstoß.

Hoymann bewertet 2G Energy weiter mit "Buy" bei einem Kursziel von 123 Euro.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)