23.01.2026 06:31:28
2Go Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
2Go Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
2Go Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 PHP je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 4,65 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,63 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
