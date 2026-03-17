NIO Aktie
WKN DE: A2N4PB / ISIN: US62914V1061
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18.03.2026 00:00:00
3: Initial filing by director officer or owner of more than ten percent
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