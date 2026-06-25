BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
26.06.2026 00:00:00
3: Initial filing by director officer or owner of more than ten percent
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|01.06.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
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|25.03.26
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|09.09.24
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|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
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|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech Neutral
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|BioNTech (ADRs)
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