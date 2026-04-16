The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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16.04.2026 11:25:00
3 Absurdly Cheap Stocks to Buy With $1,000 While the Market Is This Nervous
Many investors feel nervous about the current investing environment, and the hesitation is understandable. Oil prices have spiked, and supply chains have broken down amid conflict in the Middle East. Also, the Shiller P/E ratio has risen to 40, a level near historical highs.Fortunately, if the market is good at delivering one thing, it is opportunity, and that applies even under difficult conditions. That might motivate investors to seek stocks that can succeed in any environment, and these three names likely fit the bill.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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