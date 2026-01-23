The Market Aktie
3 AI Infrastructure Stocks to Buy as the Market Heads Toward $1.4 Trillion by 2030
The artificial intelligence (AI) market grew rapidly over the past few years as new generative AI platforms, such as OpenAI's ChatGPT, gained hundreds of millions of mainstream users. That trend forced more companies to ramp up their AI investments, which in turn drove data center operators to expand their infrastructure to handle the latest AI applications.Fortune Business Insights expects the global AI infrastructure market to expand at a CAGR of 29.1% from 2025 to 2032. According to LandGate, the American energy infrastructure sector could require at least $1.4 trillion in investments to keep pace with that power-hungry market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
