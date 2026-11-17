Wall Street spent the past few weeks selling artificial intelligence (AI) stocks as if the data center boom was about to stall. The companies actually doing the building keep saying the opposite.

The Nasdaq Composite fell into a correction on Nov. 5 after the midterm results raised fears of new limits on data centers. By Nov. 6, the PHLX Semiconductor index sat roughly 40% below its June high. Then Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang resigned on Nov. 12. The Nasdaq still gained 2.3% last week, closing Nov. 13 at 25,136.27.

That bounce could easily fade. If it does, these are the three AI stocks I'd be buying with both hands, because none of them depends on which chip wins.

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