Ai ROBOTICS Aktie

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WKN DE: A40MUT / ISIN: JP3160060004

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15.09.2026 06:15:00

3 AI Robotics Stocks Worth Owning Over Tesla Right Now

A large portion of Tesla's valuation is driven by the upcoming Optimus humanoid robots. The company is already behind in the cybercab race, with Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Waymo leading the way, and the humanoid robot segment hit another roadblock.

JPMorgan Chase anticipates commercialization in the second half of 2027. Musk hinted at the production of Optimus 3 starting in summer 2026, but no news has emerged.

Tesla doesn't have the leverage of a small start-up that can quickly gobble up market share and multiply its value. The company also has a lofty valuation, which complicates its risk profile. Investors looking for lower-risk artificial intelligence (AI) robotics stocks may want to consider these three options.

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