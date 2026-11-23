CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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23.11.2026 21:30:02
3 AI Stocks Billionaire Stanley Druckenmiller Has Been Quietly Buying
Billionaire hedge fund manager Stanley Druckenmiller has seemingly turned bearish on stocks, saying recently at the TomorrowX Summit in Austin that he was largely sitting out of the market and just looking to "not lose money."
However, while he was a net seller of stocks in Q3, he was quietly adding new positions in three artificial intelligence stocks: Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), and AppLovin (NASDAQ:APP).
Let's look at what may have attracted Druckenmiller to these three AI stocks.
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