Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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15.09.2026 13:25:00
3 AI Stocks Poised to Outperform Micron and Sandisk as the Next Infrastructure Bottleneck Builds
Micron and Sandisk have been two of the most defining AI stocks over the past year. The shifting focus from AI chips to memory chips produced tremendous returns for early investors, and people who missed out on those two growth stocks are eying new opportunities.
These three stocks may have what it takes to outperform the memory chip giants as more bottlenecks become apparent in the AI buildout.
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