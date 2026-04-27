NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.04.2026 14:20:00
3 AI Stocks That Can Beat Nvidia Over the Next Five Years
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has gained more than 1,000% over the past five years, giving it a total return more than 10 times as great as the S&P 500 over that period. It now accounts for about 8% of the famed index's value, so its performance plays a big role in how well the broad market benchmark performs.However, investors in search of higher future returns may want to gravitate toward smaller artificial intelligence (AI) stocks. These companies don't need as much investor capital to generate meaningful price movements compared to Nvidia, with its $5 trillion market cap.In my view, these three smaller AI companies have what it takes to outperform Nvidia stock over the next five years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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