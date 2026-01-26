Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
26.01.2026 10:44:00
3 AI Stocks That Will Trounce Palantir in 2026, According to Wall Street
Artificial intelligence (AI) stocks have been massive winners in recent years. However, few have been hotter than Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR). The AI software provider's shares have skyrocketed more than 23x over the last three years.Palantir's momentum may continue this year. The consensus 12-month price target for the stock reflects a potential upside of around 14%. But analysts don't think it will be the best AI stock to own going forward. Here are three AI stocks that will trounce Palantir in 2026, according to Wall Street.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
