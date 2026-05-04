Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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04.05.2026 18:23:00
3 AI Stocks to Buy to Shelter Your Wealth From Conflict in the Middle East
The conflict in the Middle East has added a considerable amount of uncertainty for investors.The semiconductor manufacturing process depends on helium coming from the Middle East, which could cool investors on such stocks. Investors may also want to avoid companies dependent on supply chains and the increasingly pricey fuel needed to run those.Fortunately, many of the top artificial intelligence (AI) stocks are companies based in the U.S., far away from the conflict. Moreover, the ones tied heavily to the software industry have little need for raw materials from the Middle East or supply chains, which could make them safe havens now and after the conflict ends.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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