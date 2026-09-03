Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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03.09.2026 06:30:00
3 AI Stocks Up 500% or More in the Past Year That Could Have More Room to Run
Artificial intelligence (AI) stocks have been leading the market higher over the past year, and some have gone absolutely parabolic with gains of 500% or more. However, that doesn't mean they may not have more upside ahead.Let's look at three AI stocks with strong momentum.Up a whopping 2,900% over the past year as of the end of August, Sandisk (NASDAQ: SNDK) shares have been on absolute fire the past 12 months. The company is a pure-play maker of NAND (flash) memory, and it has benefited from a wide supply-demand imbalance that has pushed NAND prices significantly higher. This, in turn, has led Sandisk's revenue to surge and its gross margin to balloon over the past year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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